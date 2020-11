Công nghệ Rapid Air cho món rán lành mạnh cho sức khỏe

Công nghệ Rapid Air độc đáo của Nồi chiên không khó cho phép bạn rán, nướng bánh, nướng và quay, những món ăn nhanh ngon nhất và những bữa ăn có ít chất béo hơn so với nồi chiên thông thường, bằng việc sử dụng ít dầu hoặc không có dầu! Nồi chiên không khí Philips với công nghệ Rapid Air cũng tạo ra ít mùi hơn so với nồi chiên thông thường, nồi dễ vệ sinh, an toàn và tiết kiệm cho việc sử dụng hàng ngày!