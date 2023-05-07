Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
DLP9779TB/00
Pin sạc dự phòng công suất lớn, kiểu dáng mỏng nhỏ
Dung lượng lớn 10.000 mAh với đầu ra USB-C 20W và sạc không dây 15W. Không còn nỗi lo điện thoại hết pin. Đặt điện thoại di động của bạn lên vòng từ tính để có vị trí hoàn hảo cho sạc không dây.
10.000 mAh
kèm sạc không dây
Cổng Type-C
Sạc điện thoại di động của bạn bằng sạc nhanh không dây 15W.
Bộ sạc không dây được gắn một vành từ tính; để có vị trí căn chỉnh tối ưu cho các sản phẩm MagSafe được sử dụng trong các sản phẩm Apple sạc không dây.
Ngay cả khi bạn không có bộ sạc điện trong xe hơi hoặc ổ cắm tường, bạn có thể sạc lại pin thiết bị với bộ pin tiện lợi. Bộ pin thông minh này cung cấp nguồn trước tiên, để bạn có thể tháo bộ pin ra sau khi dùng và vẫn có đủ pin cho thiết bị.
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