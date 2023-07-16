Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
DLP9017/00
Bộ sạc không dây
Sạc không dây chuẩn Qi. Kết nối điện thoại di động của bạn với Surface để có vị trí tối ưu cho sạc nhanh (Tối đa 15W) mà không cần dùng dây cáp phiền toái.
15W
Vòng từ tính
Sạc không dây chuẩn Qi
Bộ sạc không dây được gắn một vành từ tính; để có vị trí căn chỉnh tối ưu cho các sản phẩm MagSafe được sử dụng trong các sản phẩm Apple sạc không dây.
Bảo vệ thông minh chống quá tải nhiệt, quá tải điện áp và quá tải dòng điện
Thiết kế chống trượt để giữ điện thoại của bạn ở vị trí mong muốn và ngăn không cho điện thoại bị trượt ra ngoài do rung động của điện thoại.
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