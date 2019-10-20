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Pin sạc dự phòng USB

DLP8718PC/00

Pin sạc dự phòng công suất lớn, kiểu dáng mỏng nhỏ

Đây chính là người bạn đồng hành lý tưởng khi đi du lịch với dung lượng pin lớn 10000mAh để bạn sạc điện cho tất cả các thiết bị di động, cũng như xua tan đi nỗi lo lắng của bạn về vấn đề hết pin với đèn LED tích hợp hiển thị mức pin.

Xem tất cả lợi ích

Với cáp Type C tích hợp.

Pin sạc dự phòng công suất lớn, kiểu dáng mỏng nhỏ

  • 10.000 mAh

  • Hồng

  • Cổng sạc USB A và Type-C

Đèn tín hiệu báo nguồn LED

Đèn LED phát sáng nhẹ để cho bạn biết nhanh rằng bộ thiết bị đã được nạp điện.

Hoạt động mọi nơi - rất hữu ích khi bạn không ở gần nguồn điện

Ngay cả khi bạn không có bộ sạc điện trong xe hơi hoặc ổ cắm tường, bạn có thể sạc lại pin thiết bị với bộ pin tiện lợi. Bộ pin thông minh này cung cấp nguồn trước tiên, để bạn có thể tháo bộ pin ra sau khi dùng và vẫn có đủ pin cho thiết bị.

Hoạt động với các thiết bị có đầu cắm USB

Bộ pin dùng chung này có kết nối USB để sử dụng với thiết bị có đầu cắm USB qua cáp USB của thiết bị mà bạn đã có sẵn hoặc có thể mua riêng.

Thông số kỹ thuật

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