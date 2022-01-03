Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
CR1616P5L/40
Công nghệ chất lượng hàng đầu dành cho các thiết bị nhỏ
Cung cấp hiệu suất lâu dài trong các thiết bị điện tử nhỏ sử dụng hàng ngày
5 viên
Lithium
Trong sản xuất, công nghệ xuất sắc đang được sử dụng để đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy và lâu dài.
Các công nghệ Lithium, Silver (Bạc) và Alkaline (Kiềm) cung cấp công suất tối đa đáng tin cậy và thời gian sử dụng lâu dài cho các thiết bị nhỏ.
Một dòng sản phẩm đầy đủ các pin minicell lithium của Philips để sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau.