65BDL8051C/00
Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Phần mềm hội nghị truyền hình tích hợp sẵn giúp việc gọi video cá nhân hoặc video nhóm trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Chỉ cần sử dụng camera của riêng bạn hoặc thêm gói Logitech Meetup tùy chọn để có giải pháp ConferenceCam tất cả trong một.
Tích hợp Màn hình chuyên dụng của Philip vào mạng Crestron của bạn để điều khiển từ xa hoàn toàn qua máy tính xách tay, máy tính để bàn hoặc thiết bị di động. Bật và tắt màn hình, lên lịch nội dung, quản lý các cài đặt và dễ dàng kết nối các thiết bị ngoại vi. Crestron Connected® cung cấp giải pháp cấp doanh nghiệp nhanh chóng, đáng tin cậy và an toàn để kiểm soát hệ thống.
Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox