65BDL3650Q/02
Nổi bật giữa đám đông
Cung cấp thông tin và thu hút khách hàng với màn hình kỹ thuật số Philips Q-Line 4K Ultra HD. Giải pháp biển hiệu chạy Android đáng tin cậy, dễ cài đặt, tích hợp hỗ trợ Wave để quản lý từ xa, giúp bạn toàn quyền kiểm soát hiển thị, mọi lúc, mọi nơi.
Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Kết nối và điều khiển nội dung của bạn qua điện toán đám mây bằng trình duyệt HTML5 được tích hợp. Bằng cách sử dụng trình duyệt trên nền tảng Chromium, bạn có thể thiết kế nội dung của bạn trực tuyến và kết nối một màn hình duy nhất hoặc toàn mạng lưới. Hiển thị nội dung ở cả hai chế độ ngang và dọc với độ phân giải HD đầy đủ. Chỉ cần kết nối màn hình với Internet bằng WiFi hoặc bằng cáp RJ45 và thưởng thức danh sách phát do chính bạn tạo.
Quan trọng đối với các ứng dụng thương mại đòi hỏi khắt khe, FailOver là công nghệ mang tính cách mạng tự động phát nội dung sao lưu trên màn hình trong trường hợp không mong muốn xảy ra lỗi nguồn đầu vào hoặc ứng dụng. Chỉ cần chọn kết nối đầu vào chính và kết nối FailOver là bạn đã sẵn sàng để bảo vệ nội dung ngay lập tức.
Dễ dàng lên lịch phát nội dung từ USB hoặc từ bộ nhớ trong. Màn hình chuyên dụng của Philips sẽ khởi động từ chế độ chờ để phát nội dung bạn muốn, sau đó trở lại chế độ chờ khi phát lại xong.
Chia sẻ màn hình qua mạng không dây bằng mạng Wi-Fi hiện có của bạn để kết nối thiết bị ngay lập tức và an toàn hoặc sử dụng thiết bị HDMI Interact tùy chọn của chúng tôi để truyền trực tiếp lên màn hình mà không cần kết nối vào mạng an toàn.
Được hỗ trợ bởi nền tảng SoC Android 10 của chúng tôi, những màn hình chuyên nghiệp này của Philips được tối ưu hóa cho các ứng dụng Android gốc và bạn cũng có thể cài đặt các ứng dụng web trực tiếp lên màn hình. Linh hoạt và an toàn, đảm bảo thông số kỹ thuật của màn hình luôn cập nhật trong thời gian dài hơn.
Mở khóa sức mạnh, tính linh hoạt và trí thông minh bên trong màn hình Philips Q-Line của bạn từ xa bằng Wave. Nền tảng đám mây tiến hóa này giúp bạn kiểm soát hoàn toàn, với quá trình cài đặt và thiết lập đơn giản, giám sát và điều khiển màn hình, nâng cấp firmware, quản lý danh sách phát và thiết lập lịch trình nguồn. Tiết kiệm thời gian, năng lượng và tác động đến môi trường.
Hình ảnh/Hiển thị
Khả năng kết nối
Tiện lợi
Âm thanh
Công suất
Độ phân giải màn hình được hỗ trợ
Kích thước
Điều kiện vận hành
Ứng dụng đa phương tiện
Trình phát tích hợp
Phụ kiện
Những thông tin khác
Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox