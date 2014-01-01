Chế độ sắp xếp cạnh nhau để tạo màn hình ghép 4K

Kết nối từ 2 màn hình chuyên dụng Philips trở lên để tạo ra một màn hình ghép lớn gồm nhiều màn hình nhỏ xếp cạnh nhau, mà không cần lắp thêm bất kỳ thiết bị bên ngoài nào. Sử dụng một đầu phát đa phương tiện duy nhất để quản lý toàn bộ nội dung bất kể là 4 hay 40 màn hình. Với thiết kế 4 màn hình, nội dung 4K sẽ được hỗ trợ đầy đủ và có độ phân giải điểm ảnh tốt nhất khi trình chiếu trên kiểu thiết kế này.