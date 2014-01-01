55BDL8007X/00
Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Cách thức vận hành là chạy mạng lưới màn hình của bạn qua một kết nối mạng LAN cục bộ. Bất kể là 1 hay 100 màn hình, CMND & Control đều cho phép bạn thực hiện các thao tác quan trọng và điều chỉnh thiết yếu, ví dụ như điều khiển ngõ vào và theo dõi trạng thái hiển thị.
Từ phòng chờ đến phòng họp, không bao giờ hiển thị màn hình trống. FailOver cho phép Màn hình chuyên dụng của Philips tự động chuyển đổi giữa các đầu vào chính và phụ nhằm đảm bảo nội dung vẫn tiếp tục phát ngay cả khi nguồn chính bị ngắt. Chỉ cần thiết lập danh sách các đầu vào thay thế để đảm bảo màn hình luôn phát nội dung.
Tích hợp trực tiếp một mô-đun CRD50 có hỗ trợ Android hoặc một PC đầy đủ tính năng vào Màn hình chuyên dụng của Philips. Khe cắm OPS chứa tất cả các kết nối bạn cần để chạy giải pháp khe cắm, bao gồm nguồn điện.
Nhúng Hệ thống trên chip (SoC) của Android vào Màn hình chuyên dụng của Philips. Mô-đun CRD50 tùy chọn là thiết bị OPS mang đến sức mạnh xử lý của Android mà không cần dây cáp. Chỉ cần trượt vào khe cắm OPS, nơi chứa tất cả các kết nối cần thiết để chạy mô-đun (bao gồm cả nguồn điện).
Kết nối từ 2 màn hình chuyên dụng Philips trở lên để tạo ra một màn hình ghép lớn gồm nhiều màn hình nhỏ xếp cạnh nhau, mà không cần lắp thêm bất kỳ thiết bị bên ngoài nào. Sử dụng một đầu phát đa phương tiện duy nhất để quản lý toàn bộ nội dung bất kể là 4 hay 40 màn hình. Với thiết kế 4 màn hình, nội dung 4K sẽ được hỗ trợ đầy đủ và có độ phân giải điểm ảnh tốt nhất khi trình chiếu trên kiểu thiết kế này.
Tăng cường chất lượng hình ảnh với Pure Color Pro. Độ chói cao hơn thông qua các cài đặt nhiệt độ màu tùy chỉnh và hiệu chỉnh gamma nâng cao, hình ảnh trông sắc nét hơn và rạng rỡ hơn để mang lại độ chân thực tuyệt đẹp với màu sắc nổi bật.
