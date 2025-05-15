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Fast IPS Gaming monitorMàn hình chơi game CHẾ ĐỘ KÉP

27M2N5800P/69

2 Các giải thưởng

Trải nghiệm chơi game đỉnh cao

Màn hình Evnia với Chế độ kép mang đến trải nghiệm chơi game đẳng cấp mới. Chuyển đổi liền mạch giữa 3840 x 2160 @ 240Hz và 1920 x 1080 @ 480Hz chỉ bằng một nút chuyển đổi đơn giản để có được tính linh hoạt và hiệu suất tuyệt vời.

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Trải nghiệm chơi game đỉnh cao

  • Evnia 5000

  • 27" (68,5 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Chế độ Kép: Sự linh hoạt để phù hợp với lối chơi của bạn

Chế độ Kép: Sự linh hoạt để phù hợp với lối chơi của bạn

Trải nghiệm những điều tuyệt vời nhất của cả hai thế giới với Chế độ Kép. Chuyển đổi liền mạch giữa 3840 x 2160 @ 240Hz để có độ rõ nét tuyệt đẹp và 1920 x 1080 @ 480Hz để chơi game siêu mượt. Màn hình này thích ứng với các nhu cầu xem và chơi game của bạn ngay lập tức.

Tốc độ siêu nhanh 0,3 ms cho hình ảnh sắc nét và trải nghiệm chơi game mượt mà

Tốc độ siêu nhanh 0,3 ms cho hình ảnh sắc nét và trải nghiệm chơi game mượt mà

Màn hình Philips với Smart MBR 0.3 ms loại bỏ hiệu quả hiện tượng nhòe hình và nhòe chuyển động, mang đến hình ảnh sắc nét và chính xác để nâng cao trải nghiệm chơi game. Các pha hành động tốc độ cao và chuyển cảnh kịch tính sẽ được tái hiện mượt mà. Lựa chọn lý tưởng để chơi các trò chơi gay cấn và đòi hỏi phản xạ nhanh.

DisplayHDR 400 mang đến hình ảnh sống động và ấn tượng hơn

DisplayHDR 400 mang đến hình ảnh sống động và ấn tượng hơn

DisplayHDR 400 được VESA chứng nhận mang đến một bước nâng cấp đáng kể so với các màn hình SDR thông thường. Không giống như các màn hình khác “tương thích HDR”, DisplayHDR 400 đích thực tạo ra độ sáng, độ tương phản và màu sắc ấn tượng. Với tính năng làm mờ toàn màn hình (global dimming) và độ sáng tối thiểu 400 nits, hình ảnh trở nên sống động với các vùng sáng nổi bật rõ rệt, đồng thời hiển thị màu đen sâu hơn và tinh tế hơn. Công nghệ này tái hiện một bảng màu phong phú hơn với các màu sắc mới rực rỡ, mang lại trải nghiệm hình ảnh cuốn hút các giác quan của bạn.

Thông số kỹ thuật

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Chứng nhận sản phẩm

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Nhãn hiệu / thương hiệu "IPS" và những bằng phát minh về công nghệ có liên quan thuộc về chủ sơ hữu tương ứng của chúng.

  2. Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có thể đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.

  3. Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse

  4. Smart MBR giúp điều chỉnh độ sáng để giảm nhòe, vì vậy không thể điều chỉnh độ sáng trong khi Smart MBR được bật. Để giảm hiện tượng nhòe chuyển động, đèn nền LED sẽ nhấp nháy đồng bộ với quá trình làm mới màn hình, điều này có thể gây ra sự thay đổi độ sáng đáng chú ý.

  5. MBR thông minh là chế độ được tối ưu hóa cho chơi game. Bật MBR thông minh có thể gây ra hiện tượng nhấp nháy màn hình đáng chú ý. Bạn nên tắt MBR thông minh khi không sử dụng chức năng chơi game.

  6. Độ bao phủ Adobe RGB và DCI-P3 dựa trên CIE1976, Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931, Vùng NTSC dựa trên CIE1976.

  7. Giao diện hỗ trợ NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort.

  8. Đảm bảo cập nhật trình điều khiển NVIDIA® G-SYNC® lên phiên bản mới nhất, xem thêm thông tin trên trang web NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  9. Đảm bảo card đồ họa của bạn hỗ trợ NVIDIA® G-SYNC®.

  10. Màn hình này hướng đến sự bền vững: chân đế được làm bằng 35% nhựa tái chế và khung của màn hình được làm từ 85% nhựa tái chế sau khi sử dụng.

  11. Các sản phẩm và phụ kiện được liệt kê trên tờ rơi này có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.

  12. Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.