DisplayHDR 400 mang đến hình ảnh sống động và ấn tượng hơn

DisplayHDR 400 được VESA chứng nhận mang đến một bước nâng cấp đáng kể so với các màn hình SDR thông thường. Không giống như các màn hình khác “tương thích HDR”, DisplayHDR 400 đích thực tạo ra độ sáng, độ tương phản và màu sắc ấn tượng. Với tính năng làm mờ toàn màn hình (global dimming) và độ sáng tối thiểu 400 nits, hình ảnh trở nên sống động với các vùng sáng nổi bật rõ rệt, đồng thời hiển thị màu đen sâu hơn và tinh tế hơn. Công nghệ này tái hiện một bảng màu phong phú hơn với các màu sắc mới rực rỡ, mang lại trải nghiệm hình ảnh cuốn hút các giác quan của bạn.