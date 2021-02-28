Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
12362XVPS2
Độ sáng vượt trội để lái xe an toàn hơn
Philips X-tremeVision Pro150 kết hợp độ sáng vượt trội và tuổi thọ bền lâu chưa từng có trước đây, để bạn nhìn rõ được mặt đường phía trước và đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người lưu thông trên đường.
Loại đèn: H11
Hộp gồm 2 bóng đèn
12 V, 55 W
Bóng đèn Philips X-tremeVision Pro150 cung cấp độ sáng nhiều hơn lên tới 150%, bạn có thể nhìn rõ ngay cả trong bóng tối và điều kiện thời tiết bất lợi và an tâm lái xe về nhà. Thiết kế dây tóc tiên tiến cung cấp độ chính xác và độ sáng cao hơn để chiếu sáng đường đi tốt hơn, trong khi công nghệ thủy tinh thạch anh Diamond Precision mới đảm bảo bóng đèn phát ra nhiều ánh sáng hơn.
Công nghệ sản xuất mới cho bóng đèn làm bằng thủy tinh thạch anh Philips Diamond Precision giúp tăng thông lượng ánh sáng cũng như mang lại khả năng chống sốc nhiệt và áp suất cao hơn. Thành phần khí quý được chế tạo riêng giúp bảo vệ dây tóc tránh bị tình trạng nhanh cháy đen. Điều đó có nghĩa là độ sáng cao hơn và tuổi thọ dài hơn lên tới 450 giờ (ví dụ như H7; H1: 350 giờ), đây có thể bóng đèn có thời gian sử dụng lâu nhất trong cùng dòng sản phẩm.
Việc thay cả cặp bóng đèn pha sẽ hiệu quả hơn so với chỉ thay bóng đèn bị hỏng. Bóng đèn hiện đại làm tăng công suất phát sáng và hiệu suất, giúp bạn lái xe an toàn hơn. Khi thay bóng đèn theo cặp, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian và tiền bạc, tránh trường hợp đèn pha bị hỏng, có được chùm tia sáng hơn và đều hơn, nhưng trên hết là đảm bảo an toàn hơn cho bạn và người thân.
Đánh giá
Ngoại trừ H1, H11, HIR2