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WhiteVision ultraBóng đèn pha xe hơi

12362WVUSM

Kiểu dáng hấp dẫn mạnh mẽ

WhiteVision ultra của Philips, được trang bị công nghệ lớp phủ hiện đại nhất, cung cấp nhiệt độ màu ấn tượng 4200 Kelvin. Đây là loại đèn đi đường halogen tuân thủ luật đường bộ, có ánh sáng trắng nhất trong danh mục của chúng tôi và là lựa chọn hoàn hảo nếu bạn đang hướng tới một diện mạo thời trang và cá tính.

Xem tất cả lợi ích

Ánh sáng trắng thời trang hiện đại nhất cho xe của bạn

Kiểu dáng hấp dẫn mạnh mẽ

  • Loại đèn: H11

  • Hộp gồm 2 + 2

  • 12 V, 55 W

  • Đi kèm đèn định vị w5w

Ánh sáng trắng rực rỡ lên đến 4200 Kelvin

Với độ sáng lên đến 4200 Kelvin, đèn pha Philips WhiteVision ultra tạo nên một cuộc cách mạng về diện mạo cho xe của bạn bằng một loại bóng đèn trắng rực rỡ. Lựa chọn phù hợp để có được trải nghiệm lái xe phong cách và sáng tỏ!

Đèn pha halogen được nâng cấp để sở hữu thiết kế thật phong cách

Philips WhiteVision ultra được thiết kế dành cho những tài xế đang muốn nâng cấp phong cách và diện mạo gợi nhớ đến đèn LED, nhưng lái xe bằng công nghệ halogen. Nhờ công thức lớp phủ mới và tiên tiến trên vỏ thủy tinh, bóng đèn WhiteVision ultra là loại đèn sáng nhất tuân thủ luật đường bộ, đồng thời sở hữu thiết kế ấn tượng ở chóa đèn.

Đèn pha trắng ấn tượng tuân thủ luật đường bộ với thiết kế phong cách

Bóng đèn pha được nâng cấp với WhiteVision ultra có chứng nhận ECE về đèn sáng rực rỡ trên đường. Tài xế có thể thoải mái lái xe với loại bóng đèn có thiết kế ấn tượng và tuân thủ luật đường bộ với các quy định liên quan. Bóng đèn không làm chói mắt xe ở phía trước và không gây ảnh hưởng đến sự an toàn, đồng thời giúp bạn có tầm nhìn thật tốt.

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