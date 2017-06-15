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Ngừng sản xuất

X-tremeVisionBóng đèn pha

12342XVSM

Cảm giác an tâm, lái xe an toàn

Đèn pha halogen Philips X-tremeVision cung cấp tầm nhìn rõ hơn tới 100%. X-tremeVision được chế tạo bằng công nghệ hiện đại cho ánh sáng tối ưu. Đèn tuân thủ quy định ECE phù hợp luật đường bộ.

Xem tất cả lợi ích

Tăng cường tầm nhìn của bạn trên đường đi

Cảm giác an tâm, lái xe an toàn

  • Loại đèn: H4

  • Hộp gồm 2+2 bóng đèn

  • 12 V, 60/55 W

Quan sát xa hơn và phản ứng nhanh hơn với tầm nhìn rõ hơn tới 100%

Với thiết kế sản phẩm độc đáo, X-tremeVision cho luồng ánh sáng rực rỡ tối ưu trên đường đi

Lái xe an toàn và thoải mái hơn

X-tremeVision giúp bạn phản ứng nhanh hơn nhờ vào khả năng nhận biết các chướng ngại vật và báo hiệu giao thông sớm hơn. Ánh sáng là một phần quan trọng của việc lái xe và ánh sáng là chìa khóa giúp bạn tránh được tai nạn. Sản phẩm này chủ động phòng tránh các tai nạn bằng cách gia tăng tầm nhìn chung và chiếu sáng trên đường.

Tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng cao của quy định xác thực ECE

X-tremeVision hoàn toàn tuân thủ quy định ECE phù hợp luật đường bộ.

Thông số kỹ thuật

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