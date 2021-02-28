Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
12342RGTS2
Bóng đèn phù hợp luật đường bộ, hiệu suất cao
Nếu bạn là người thích lái xe, hãy để bóng đèn xe hơi Philips RacingVision GT200 nâng tầm trải nghiệm chiếu sáng ô tô của bạn. Bóng đèn có ánh sáng sáng hơn tới 200% chiếu xa hơn 80 mét để bạn nhìn rõ hơn và phản ứng nhanh hơn, mang đến một hành trình di chuyển đầy thú vị.
Loại đèn: H4
Hộp gồm 2 bóng đèn
12 V, 60/55 W
Philips RacingVision GT200 là bóng đèn hiệu suất tốt nhất trong danh mục sản phẩm của chúng tôi, mang hiệu suất chùm tia chiếu siêu sáng của bóng đèn xe đua thể thao vào trong một thiết kế phù hợp luật đường bộ. Bóng đèn có ánh sáng sáng hơn tới 200% cho chùm sáng sắc nét và rõ ràng vượt trội. Thiết kế bóng đèn được tối ưu hóa cung cấp độ sáng cao hơn để bạn quan sát tốt hơn đoạn đường di chuyển phía trước, giúp bạn lái xe an toàn và thú vị hơn.
Các công nghệ lớp phủ in lụa và lớp phủ gradient mới, được cấp bằng sáng chế, giúp cho bóng đèn chiếu nhiều ánh sáng hơn xuống mặt đường, cải thiện tầm nhìn của bạn trong điều kiện lái xe ban đêm. Ngoài thông lượng tối đa, bóng đèn cũng mang đến ánh sáng phong cách, đặc biệt và phù hợp với xu hướng.
Các kỹ thuật sản xuất mới cho bóng đèn làm bằng thủy tinh thạch anh Philips Diamond Precision đảm bảo đường ngăn cách (cut-off line) sắc nét và tâm điểm (sweet spot) sáng hơn, mang lại độ sáng cao hơn trên những đoạn đường cần quan sát. Ngoài ra, thủy tinh thạch anh có nghĩa là khả năng chống sốc nhiệt tốt hơn để bảo vệ tuổi thọ của bóng đèn và khả năng hấp thụ tia cực tím tăng cường bảo vệ quang học đèn pha của bạn.
Đánh giá
So với tiêu chuẩn pháp lý tối thiểu
So với mức tối thiểu có được sau quy định của ECE, dựa trên độ rọi ở khoảng cách xa nhất từ ô tô là 1 Lux, áp dụng cho H4 và H7.