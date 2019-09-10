Đèn pha trắng ấn tượng tuân thủ luật đường bộ với thiết kế phong cách

Bóng đèn pha được nâng cấp với WhiteVision ultra có chứng nhận ECE về đèn sáng rực rỡ trên đường. Tài xế có thể thoải mái lái xe với loại bóng đèn có thiết kế ấn tượng và tuân thủ luật đường bộ với các quy định liên quan. Bóng đèn không làm chói mắt xe ở phía trước và không gây ảnh hưởng đến sự an toàn, đồng thời giúp bạn có tầm nhìn thật tốt.