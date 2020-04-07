Làm mát tốt hơn thông qua công nghệ tản nhiệt hiệu quả

Philips Ultinon Essential LED dẫn đầu công nghệ đèn LED, cung cấp hiệu suất tối ưu với độ bền vượt trội. Nhờ có công nghệ tản nhiệt kép, gồm quạt tích hợp và bộ làm mát nhôm với lớp mạ chống gỉ, bóng đèn pha LED có khả năng tản nhiệt hiệu quả hơn với hiệu suất cao hơn. Các bóng đèn này có thể chiếu sáng ở mức sáng cao nhất trong thời gian lâu hơn.