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Ultinon Essential LEDBóng đèn pha

11336UE2X2

Nổi bật giữa đám đông

Đèn LED Ultinon Essential hoàn toàn mới của Philips mang đến hiệu suất cao, chất lượng tương xứng với số tiền bỏ ra. Đèn có thiết kế nhỏ gọn tất cả trong một, có độ sáng mạnh mẽ, vẻ ngoài thời trang, công nghệ tản nhiệt kép và khả năng tương thích 12V và 24V.

Xem tất cả lợi ích

Đèn LED dễ lắp ráp chiếu sáng ‘đẳng cấp’

Nổi bật giữa đám đông

  • Loại đèn: H3

  • Ánh sáng trắng kiểu cách 6.500 K

  • Thiết kế nhỏ gọn để lắp ráp vừa khớp

  • Tương thích với hầu hết các mẫu xe hơi

  • Số lượng: 2 bóng đèn

Ánh sáng trắng rực rỡ đầy phong cách

Ánh sáng trắng rực rỡ đầy phong cách

Nâng cấp xe hơi của bạn bằng bóng đèn pha LED Ultinon Essential của Philips. Với nhiệt độ màu lên đến 6500 Kelvin, bóng đèn LED cho ánh sáng trắng hiện đại để xe bạn luôn nổi bật đầy phong cách giữa đám đông.

Làm mát tốt hơn thông qua công nghệ tản nhiệt hiệu quả

Làm mát tốt hơn thông qua công nghệ tản nhiệt hiệu quả

Philips Ultinon Essential LED dẫn đầu công nghệ đèn LED, cung cấp hiệu suất tối ưu với độ bền vượt trội. Nhờ có công nghệ tản nhiệt kép, gồm quạt tích hợp và bộ làm mát nhôm với lớp mạ chống gỉ, bóng đèn pha LED có khả năng tản nhiệt hiệu quả hơn với hiệu suất cao hơn. Các bóng đèn này có thể chiếu sáng ở mức sáng cao nhất trong thời gian lâu hơn.

Thiết kế nhỏ gọn tất cả trong một, cắm là chạy

Thiết kế nhỏ gọn tất cả trong một, cắm là chạy

Mẫu thiết kế bóng đèn LED Ultinon Essential hoàn toàn mới của Philips tích hợp các thành phần điện tử điều khiển bên trong thân bóng, tiết kiệm không gian dành cho bóng đèn trong đèn pha hỗ trợ lắp ráp vừa khớp. Tận hưởng trải nghiệm gắn là chạy với thiết kế liền khối giúp dễ dàng tháo vòng nối mà không cần vặn vít. Thiết kế nhỏ gọn cho phép Philips Ultinon Essential LED tương thích với nhiều mẫu xe, hỗ trợ các chuyên gia cơ khí dễ dàng lắp đặt.

Thông số kỹ thuật

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Người dùng tự chịu trách nhiệm đảm bảo việc gắn thêm các loại bóng đèn LED phải tuân thủ quy định hiện hành ở nơi sở tại