Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
11336UE2X2
Nổi bật giữa đám đông
Đèn LED Ultinon Essential hoàn toàn mới của Philips mang đến hiệu suất cao, chất lượng tương xứng với số tiền bỏ ra. Đèn có thiết kế nhỏ gọn tất cả trong một, có độ sáng mạnh mẽ, vẻ ngoài thời trang, công nghệ tản nhiệt kép và khả năng tương thích 12V và 24V.
Loại đèn: H3
Ánh sáng trắng kiểu cách 6.500 K
Thiết kế nhỏ gọn để lắp ráp vừa khớp
Tương thích với hầu hết các mẫu xe hơi
Số lượng: 2 bóng đèn
Nâng cấp xe hơi của bạn bằng bóng đèn pha LED Ultinon Essential của Philips. Với nhiệt độ màu lên đến 6500 Kelvin, bóng đèn LED cho ánh sáng trắng hiện đại để xe bạn luôn nổi bật đầy phong cách giữa đám đông.
Philips Ultinon Essential LED dẫn đầu công nghệ đèn LED, cung cấp hiệu suất tối ưu với độ bền vượt trội. Nhờ có công nghệ tản nhiệt kép, gồm quạt tích hợp và bộ làm mát nhôm với lớp mạ chống gỉ, bóng đèn pha LED có khả năng tản nhiệt hiệu quả hơn với hiệu suất cao hơn. Các bóng đèn này có thể chiếu sáng ở mức sáng cao nhất trong thời gian lâu hơn.
Mẫu thiết kế bóng đèn LED Ultinon Essential hoàn toàn mới của Philips tích hợp các thành phần điện tử điều khiển bên trong thân bóng, tiết kiệm không gian dành cho bóng đèn trong đèn pha hỗ trợ lắp ráp vừa khớp. Tận hưởng trải nghiệm gắn là chạy với thiết kế liền khối giúp dễ dàng tháo vòng nối mà không cần vặn vít. Thiết kế nhỏ gọn cho phép Philips Ultinon Essential LED tương thích với nhiều mẫu xe, hỗ trợ các chuyên gia cơ khí dễ dàng lắp đặt.
Đánh giá
Người dùng tự chịu trách nhiệm đảm bảo việc gắn thêm các loại bóng đèn LED phải tuân thủ quy định hiện hành ở nơi sở tại