Có rửa được ngăn chứa nước của robot hút bụi Philips HomeRun trong máy rửa chén không?

Vì ngăn chứa nước của dòng 2000 và dòng 2100 hơi khác nhau một chút, hãy tìm các bước dưới đây phù hợp với model máy của bạn.

Các bước dưới đây áp dụng để vệ sinh ngăn chứa nước của model XU2000:

Nhấn nút tháo trên ngăn chứa nước và trượt ngăn chứa nước ra khỏi robot (xem hình 1A).

Lấy thùng chứa bụi ra khỏi ngăn chứa nước (xem hình 1B).

Rửa sạch ngăn chứa nước bằng nước máy và dùng một miếng vải lau khô mặt ngoài của ngăn chứa nước (xem hình 1C). Lưu ý: Không sử dụng chất tẩy rửa làm sạch.

Để mở nắp bịt của ngăn chứa nước và để mặt trong của ngăn chứa nước khô tự nhiên.

Lắp thùng chứa bụi vào lại ngăn chứa nước (xem hình 1D).

Châm nước vào ngăn chứa nước và lắp lại ngăn chứa nước (xem hình 1E).



Lưu ý: Đảm bảo mặt ngoài ngăn chứa nước khô ráo và không được sử dụng chất tẩy rửa làm sạch.



Vui lòng xem các video dưới đây tùy theo số model robot hút bụi của bạn để biết cách bảo trì từng bước.





Các bước dưới đây áp dụng để vệ sinh ngăn chứa nước của model XU2100 (có trạm).

Nhấn nút tháo trên ngăn chứa nước và trượt ngăn chứa nước ra khỏi robot (xem hình 2A).

Mở nắp của ngăn chứa nước. (xem hình 2B).

Rửa sạch ngăn chứa nước bằng nước máy và dùng một miếng vải lau khô mặt ngoài của ngăn chứa nước (xem hình 2C-2D-2E). Lưu ý: Không sử dụng chất tẩy rửa làm sạch.

Để mở nắp bịt của ngăn chứa nước và để mặt trong của ngăn chứa nước khô tự nhiên.