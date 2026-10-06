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Có rửa được ngăn chứa nước của robot hút bụi Philips HomeRun trong máy rửa chén không?

Mặc dù không thể làm sạch ngăn chứa nước của robot hút bụi và lau sàn Philips HomeRun trong máy rửa chén, hãy đọc bài viết của chúng tôi để tìm hiểu cách vệ sinh ngăn chứa nước.

model sản phẩm homerun

Thông tin trong trang này áp dụng cho số kiểu sản phẩm sau đây: XU6500/82.

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