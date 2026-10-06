Có rửa được ngăn chứa nước của robot hút bụi Philips HomeRun trong máy rửa chén không?
Mặc dù không thể làm sạch ngăn chứa nước của robot hút bụi và lau sàn Philips HomeRun trong máy rửa chén, hãy đọc bài viết của chúng tôi để tìm hiểu cách vệ sinh ngăn chứa nước.
Thông tin dưới đây áp dụng cho các model sản phẩm thuộc dòng 7000.
Nhấn nút tháo trên ngăn chứa nước và trượt ngăn chứa nước ra khỏi robot (xem hình bên dưới).
Mở nắp của ngăn chứa nước.
Rửa sạch mặt ngoài của ngăn chứa nước bằng nước và lau khô bằng miếng vải khô, sạch.
Vui lòng xem các video dưới đây tùy theo số model robot hút bụi của bạn để biết cách bảo trì từng bước.
Thông tin dưới đây áp dụng cho các model sản phẩm thuộc dòng 3000.
Nhấn nút tháo trên ngăn chứa nước và trượt ngăn chứa nước ra khỏi robot (xem hình A).
Lấy thùng chứa bụi ra khỏi ngăn chứa nước (xem hình B).
Rửa sạch ngăn chứa nước bằng nước máy và dùng một miếng vải lau khô mặt ngoài của ngăn chứa nước (xem hình C). Lưu ý: Không sử dụng chất tẩy rửa làm sạch.
Để mở nắp bịt của ngăn chứa nước và để mặt trong của ngăn chứa nước khô tự nhiên.
Lắp thùng chứa bụi vào lại ngăn chứa nước (xem hình D).
Châm nước vào ngăn chứa nước và lắp lại ngăn chứa nước (xem hình E).
Lưu ý: Đảm bảo mặt ngoài ngăn chứa nước khô ráo và không được sử dụng chất tẩy rửa làm sạch.
Vui lòng xem các video dưới đây tùy theo số model robot hút bụi của bạn để biết cách bảo trì từng bước. Nếu các giải pháp trên không giải quyết được vấn đề, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thêm.
Vì ngăn chứa nước của dòng 2000 và dòng 2100 hơi khác nhau một chút, hãy tìm các bước dưới đây phù hợp với model máy của bạn. Các bước dưới đây áp dụng để vệ sinh ngăn chứa nước của model XU2000:
Nhấn nút tháo trên ngăn chứa nước và trượt ngăn chứa nước ra khỏi robot (xem hình 1A).
Lấy thùng chứa bụi ra khỏi ngăn chứa nước (xem hình 1B).
Rửa sạch ngăn chứa nước bằng nước máy và dùng một miếng vải lau khô mặt ngoài của ngăn chứa nước (xem hình 1C). Lưu ý: Không sử dụng chất tẩy rửa làm sạch.
Để mở nắp bịt của ngăn chứa nước và để mặt trong của ngăn chứa nước khô tự nhiên.
Lắp thùng chứa bụi vào lại ngăn chứa nước (xem hình 1D).
Châm nước vào ngăn chứa nước và lắp lại ngăn chứa nước (xem hình 1E).
Lưu ý: Đảm bảo mặt ngoài ngăn chứa nước khô ráo và không được sử dụng chất tẩy rửa làm sạch.
Vui lòng xem các video dưới đây tùy theo số model robot hút bụi của bạn để biết cách bảo trì từng bước.
Các bước dưới đây áp dụng để vệ sinh ngăn chứa nước của model XU2100 (có trạm).
Nhấn nút tháo trên ngăn chứa nước và trượt ngăn chứa nước ra khỏi robot (xem hình 2A).
Mở nắp của ngăn chứa nước. (xem hình 2B).
Rửa sạch ngăn chứa nước bằng nước máy và dùng một miếng vải lau khô mặt ngoài của ngăn chứa nước (xem hình 2C-2D-2E). Lưu ý: Không sử dụng chất tẩy rửa làm sạch.
Để mở nắp bịt của ngăn chứa nước và để mặt trong của ngăn chứa nước khô tự nhiên.
Châm nước vào ngăn chứa nước và lắp lại ngăn chứa nước (xem hình 2F).
Thông tin dưới đây áp dụng cho các model sản phẩm thuộc dòng 6000.
Để bắt đầu, hãy mở nắp đậy trên ngăn chứa nước để xả nước bẩn ra.
Tiếp theo, mở nắp đậy ngăn chứa nước sạch và đặt ngăn chứa dưới vòi để châm thêm nước sạch vào. Nhớ theo dõi mực nước để tránh đổ tràn.
Nếu bạn cần vệ sinh ngăn chứa nước, hãy nhả các chốt bên hông và tháo ngăn chứa nước sạch ra. Rửa sạch mọi vết bẩn trên bề mặt bằng nước sạch hoặc lau bằng vải, nhưng tránh chà bằng bàn chải để tránh làm hỏng.
Cuối cùng, vệ sinh ngăn chứa nước bẩn bằng cách tráng lại bằng nước hoặc dùng bàn chải để loại bỏ bụi bẩn bám bên trong.
Nếu các giải pháp trên không giải quyết được vấn đề, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thêm.
Thông tin trong trang này áp dụng cho số kiểu sản phẩm sau đây:XU6500/82.