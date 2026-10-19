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Làm cách nào để tạo và quản lý bản đồ trong ứng dụng Philips HomeRun?

Để biết cách tạo và quản lý bản đồ ngôi nhà của bạn trong ứng dụng Philips HomeRun, hãy đọc bài viết dưới đây.

robot dòng XU

Thông tin trong trang này áp dụng cho số kiểu sản phẩm sau đây: XU6500/82.

Các câu hỏi thường gặp

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