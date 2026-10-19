Làm cách nào để tạo và quản lý bản đồ trong ứng dụng Philips HomeRun?

Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Để biết cách tạo và quản lý bản đồ ngôi nhà của bạn trong ứng dụng Philips HomeRun, hãy đọc bài viết dưới đây.
Robot hút bụi và lau sàn Philips HomeRun có thể tạo bản đồ mỗi tầng trong nhà bạn, tối đa là 5 bản đồ.
Robot di chuyển qua các phòng và chức năng điều hướng bằng laser nhanh chóng quét các phòng để lập bản đồ tầng. Chức năng điều hướng này phát hiện đồ đạc để tạo đường đi hiệu quả nhất cho các lần vệ sinh trong tương lai.
Sau khi tạo bản đồ, bạn có thể thiết lập các vùng hạn chế vệ sinh để chỉ định nơi robot có thể vào và không thể vào.
Trước khi bạn bắt đầu tạo bản đồ, hãy đảm bảo:
Thông tin dưới đây chỉ áp dụng cho Dòng 7000 và 3000.
Khi tạo bản đồ cho một tầng cụ thể, điều quan trọng là phải định vị trạm trên tầng cụ thể đó. Robot phải nằm trong trạm trong quá trình tạo bản đồ. Ví dụ: nếu bạn muốn tạo bản đồ tầng 2, hãy đảm bảo rằng bạn đặt trạm trên tầng đó trong quá trình tạo bản đồ. Sau đó, khi bạn muốn vệ sinh một tầng cụ thể, hãy chọn bản đồ thích hợp từ ứng dụng.
Để tạo bản đồ đầu tiên của bạn bằng Ứng dụng Philips HomeRun, chỉ cần chạm trực tiếp vào nút "Tạo bản đồ" trên màn hình chính sau khi ghép nối robot với ứng dụng hoặc khi chưa có bản đồ nào được tạo trước đó. Sau khi robot quay trở lại trạm, bạn sẽ có thể xem bản đồ mới của bạn trong ứng dụng. Để tạo thêm bản đồ, hãy đi tới “Bản đồ của tôi” trong menu chính và nhấp vào “Tạo bản đồ”.
Quan trọng:
Thông tin dưới đây chỉ áp dụng cho Dòng 7000 và 3000.
Để tạo bản đồ cho một tầng khác, trạm phải được đặt ở tầng đó trong quá trình tạo bản đồ. Điều quan trọng là robot phải xuất phát và quay trở lại trạm khi quá trình tạo bản đồ kết thúc. Để tạo một bản đồ mới, trong ứng dụng HomeRun, hãy đi tới “Bản đồ của tôi” trong menu chính và nhấp vào “Tạo bản đồ” hoặc chọn biểu tượng "dấu cộng" ở góc trên cùng bên phải. Sau đó làm theo các hướng dẫn trong ứng dụng.
Robot của bạn có thể tạo bản đồ từng tầng trong nhà bạn với tổng số tối đa là 5 bản đồ. Bạn có thể khóa tối đa 3 bản đồ để tránh bị ghi đè:
Thông tin dưới đây chỉ áp dụng cho Dòng 7000 và 3000.
Sau khi đã tạo một hoặc nhiều bản đồ, bạn có thể thiết lập các vùng hạn chế vệ sinh trong Ứng dụng Philips HomeRun:
Thông tin dưới đây chỉ áp dụng cho Dòng 2000.
Để tạo bản đồ đầu tiên của bạn bằng Ứng dụng Philips HomeRun, chỉ cần chạm trực tiếp vào nút "Tạo bản đồ" trên màn hình chính sau khi ghép nối robot với ứng dụng hoặc khi chưa có bản đồ nào được tạo trước đó hoặc nhấp vào "biểu tượng bánh răng" ở góc trên cùng bên phải, chọn "Bản đồ của tôi" và chọn biểu tượng "dấu cộng" ở góc trên cùng bên phải. Sau đó làm theo các hướng dẫn trong ứng dụng. Sau khi robot quay trở lại trạm, bạn sẽ có thể xem bản đồ mới của bạn trong ứng dụng. Để tạo thêm bản đồ, hãy truy cập menu chính và nhấp vào "Bản đồ của tôi".
Quan trọng:
Thông tin dưới đây chỉ áp dụng cho Dòng 2000.
Để tạo một bản đồ mới, trong ứng dụng HomeRun, hãy đi tới “Bản đồ của tôi” trong menu chính và nhấp vào “Tạo bản đồ” hoặc chọn biểu tượng "dấu cộng" ở góc trên cùng bên phải. Sau đó làm theo các hướng dẫn trong ứng dụng.
Robot của bạn có thể tạo bản đồ từng tầng trong nhà bạn với tổng số tối đa là 5 bản đồ.
Khi bản đồ của tầng bổ sung đã được tạo, bạn có thể sử dụng robot ngay cả khi trạm nằm ở tầng khác. Chỉ cần chọn bản đồ phù hợp trong ứng dụng và robot sẽ sẵn sàng:
Sau khi đã tạo một hoặc nhiều bản đồ, bạn có thể thiết lập các vùng hạn chế vệ sinh trong Ứng dụng Philips HomeRun:
Để tạo bản đồ cho một tầng cụ thể, điều quan trọng là phải định vị trạm trên tầng mà bạn muốn tạo bản đồ. Robot phải nằm trong trạm trong quá trình tạo bản đồ. Nếu bạn muốn tạo bản đồ tầng 2 thì trạm phải được đặt ở tầng đó trong khi tạo bản đồ. Sau đó, bạn có thể chọn bản đồ phù hợp từ ứng dụng theo tầng bạn muốn vệ sinh.
Cách tạo bản đồ
Sau khi ghép nối robot của bạn với ứng dụng, nhấn nút Bật/Tắt trên robot hoặc nhấn vào biểu tượng bắt đầu trong ứng dụng để tạo bản đồ.
Nếu bạn đã tạo bản đồ và muốn tạo một bản đồ khác:
Thông tin trong trang này áp dụng cho số kiểu sản phẩm sau đây: XU6500/82.
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