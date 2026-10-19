Làm cách nào để tạo và quản lý bản đồ trong ứng dụng Philips HomeRun?

Thông tin dưới đây chỉ áp dụng cho Dòng 7000 và 3000.

Sau khi đã tạo một hoặc nhiều bản đồ, bạn có thể thiết lập các vùng hạn chế vệ sinh trong Ứng dụng Philips HomeRun:

Đi tới màn hình chính và nhấp vào nút “trình chỉnh sửa bản đồ” ở góc dưới bên phải của bản đồ. Chọn vùng bạn muốn thiết lập.

Tường ảo hoặc Vùng cấm vào

Tạo các Tường ảo và Vùng cấm vào cho những khu vực bạn không muốn robot đi vào. Ví dụ: bạn có thể tạo Tường ảo hoặc Vùng cấm vào để bảo vệ các đồ vật dễ vỡ hoặc ngăn robot không bị rơi xuống cầu thang.



Vùng cấm lau

Tạo Vùng cấm lau để ngăn robot lau thảm trải sàn.

(Chỉ Dòng 7000) Bạn có thể chọn các tùy chọn sau đây cho Vùng cấm lau:

Tránh các Vùng cấm lau khi vùng còn lại của căn phòng đã được lau.

Chỉ hút bụi Vùng cấm lau ở chế độ vệ sinh khô. Lưu ý: bàn lau có thể vẫn còn ẩm.

Vùng cấm leo (Chỉ Dòng 7000)

Tạo Vùng cấm leo trên bản đồ của bạn, dành cho các khu vực mà bạn muốn robot leo lên cẩn thận hơn.

Quan trọng:

Khi cài đặt Vùng cấm leo, hãy đảm bảo các vùng này cách cửa ít nhất 1 mét để robot của bạn có thể đi vào các phòng đó.

Khi tạo Tường ảo và Vùng cấm vào, hãy đảm bảo rằng chúng không ngăn cản robot quay trở lại trạm. Chừa 1,5 mét mặt trước và 0,5 mét mặt bên của trạm.