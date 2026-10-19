Hỗ trợ Philips Cách lắp ráp và cài đặt robot Philips HomeRun

Để bắt đầu với robot hút bụi và lau nhà Philips HomeRun của bạn, hãy làm theo các bước và video trong bài viết dưới đây của chúng tôi.

Mở hộp đựng robot Dòng 7000 và chuẩn bị trước khi sử dụng: Thông tin dưới đây áp dụng cho các model sản phẩm thuộc dòng 7000. Mở hộp đựng các bộ phận. Lắp đặt trạm. Chuẩn bị trước khi sử dụng. Robot của Philips đã được lắp ráp gần như hoàn chỉnh trước khi giao hàng nhưng bạn sẽ cần làm một vài bước cuối cùng để chuẩn bị sử dụng: Lắp túi chứa bụi (chỉ áp dụng cho XU7100)

Châm nước vào ngăn chứa nước Sạc robot. Tùy thuộc vào model của robot của bạn, hãy xem video bên dưới của chúng tôi để biết hướng dẫn từng bước. Tùy thuộc vào model của robot của bạn, hãy xem video bên dưới của chúng tôi để biết hướng dẫn từng bước. Cài đặt ứng dụng và thiết lập kết nối robot Dòng 7000: Thông tin dưới đây áp dụng cho các model sản phẩm thuộc dòng 7000. Bạn có thể điều khiển robot bằng ứng dụng Philips HomeRun trực quan và dễ sử dụng. Quét mã QR trên bìa tập sách Hướng dẫn bắt đầu nhanh hoặc tìm kiếm "ứng dụng Philips HomeRun" trong cửa hàng ứng dụng của bạn. Thiết lập kết nối Wi-Fi. Nếu thiết lập kết nối Wi-Fi không thành công: Kiểm tra kết nối Wi-Fi của bạn.

Kiểm tra xem bạn đã nhập đúng mật khẩu Wi-Fi chưa.

Kiểm tra xem robot có còn ở chế độ thiết lập Wi-Fi hay không: cả hai nút sẽ nhấp nháy để cho biết chế độ thiết lập Wi-Fi đã được kích hoạt. Xem video của chúng tôi dưới đây để biết hướng dẫn từng bước. Xem video của chúng tôi dưới đây để biết hướng dẫn từng bước. Mở hộp đựng robot Dòng 3000 và chuẩn bị trước khi sử dụng: Thông tin dưới đây áp dụng cho các model sản phẩm thuộc dòng 3000. Mở hộp đựng các bộ phận. Lắp đặt trạm. Chuẩn bị trước khi sử dụng. Robot của Philips đã được lắp ráp gần như hoàn chỉnh trước khi giao hàng nhưng bạn sẽ cần làm một vài bước cuối cùng để chuẩn bị sử dụng. Gắn chổi bên (chỉ áp dụng cho XU3100 & XU3110).

Lắp túi chứa bụi (chỉ áp dụng cho XU3100 & XU3110).

Lắp bàn lau.

Châm nước vào ngăn chứa nước. Sạc robot.

Tùy thuộc vào model của robot của bạn, hãy xem video bên dưới của chúng tôi để biết hướng dẫn từng bước. Tùy thuộc vào model của robot của bạn, hãy xem video bên dưới của chúng tôi để biết hướng dẫn từng bước. Cài đặt ứng dụng và thiết lập kết nối robot Dòng 3000: Thông tin dưới đây áp dụng cho các model sản phẩm thuộc dòng 3000. Bạn có thể điều khiển robot bằng ứng dụng Philips HomeRun trực quan và dễ sử dụng. Quét mã QR trên bìa tập sách Hướng dẫn bắt đầu nhanh hoặc tìm kiếm "ứng dụng Philips HomeRun" trong cửa hàng ứng dụng của bạn. Thiết lập kết nối Wi-Fi. Nếu thiết lập kết nối Wi-Fi không thành công: Kiểm tra kết nối Wi-Fi của bạn.

Kiểm tra xem bạn đã nhập đúng mật khẩu Wi-Fi chưa.

Kiểm tra xem robot có còn ở chế độ thiết lập Wi-Fi hay không: cả hai nút sẽ nhấp nháy để cho biết chế độ thiết lập Wi-Fi đã được kích hoạt. Xem video của chúng tôi dưới đây để biết hướng dẫn từng bước. Xem video của chúng tôi dưới đây để biết hướng dẫn từng bước. Mở hộp đựng robot Dòng 6000 và chuẩn bị trước khi sử dụng: Thông tin dưới đây áp dụng cho các model sản phẩm thuộc dòng 6000. Mở hộp đựng các bộ phận. Lắp đặt trạm. Chuẩn bị trước khi sử dụng (xem hình ảnh bên dưới). Robot của Philips đã được lắp ráp gần như hoàn chỉnh trước khi giao hàng nhưng bạn sẽ cần làm một vài bước cuối cùng để chuẩn bị sử dụng: Gắn chổi bên.

Lắp bàn lau (xem hình ảnh 1).

Châm nước vào ngăn chứa nước (xem hình ảnh 2). Sạc robot. Cài đặt ứng dụng và thiết lập kết nối robot Dòng 6000: Thông tin dưới đây áp dụng cho các model sản phẩm thuộc dòng 6000. Bạn có thể điều khiển robot bằng ứng dụng Philips HomeRun trực quan và dễ sử dụng. Quét mã QR trên bìa tập sách Hướng dẫn bắt đầu nhanh hoặc tìm kiếm “ứng dụng Philips HomeRun” trong cửa hàng ứng dụng của bạn. Thiết lập kết nối Wi-Fi. Nếu thiết lập kết nối Wi-Fi không thành công: Kiểm tra kết nối Wi-Fi của bạn.

Kiểm tra xem bạn đã nhập đúng mật khẩu Wi-Fi chưa.

Kiểm tra xem robot có còn ở chế độ thiết lập Wi-Fi hay không: cả hai nút sẽ nhấp nháy để cho biết chế độ thiết lập Wi-Fi đã được kích hoạt.