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Cách lắp ráp và cài đặt robot Philips HomeRun

Để bắt đầu với robot hút bụi và lau nhà Philips HomeRun của bạn, hãy làm theo các bước và video trong bài viết dưới đây của chúng tôi.

model sản phẩm homerun

Thông tin trong trang này áp dụng cho số kiểu sản phẩm sau đây: XU6500/82.

Các câu hỏi thường gặp

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