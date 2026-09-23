Làm cách nào để tẩy cặn trên Bàn ủi hơi nước đứng Philips/Giải pháp ủi đa năng Philips?

Thông tin dưới đây chỉ áp dụng cho: Dòng StyleTouch Pure (GC440, GC442) 8000 (GC800, GC801, GC810).



Lưu ý: Bạn nên tẩy cặn bàn ủi hơi nước đứng khoảng một lần mỗi tháng và thường xuyên hơn nếu nước trong khu vực của bạn rất cứng.

Rút phích cắm và để nguội hoàn toàn (ít nhất 1 giờ). Tháo nắp có ghi "De-Calc". Giữ trên bồn rửa, tháo nút gài cao su và lắc nhẹ để xả sạch nước và cặn. Gắn nút gài và nắp trở lại. Lặp lại quá trình này mỗi tháng một lần hoặc nhiều hơn nếu cần thiết.

Quan trọng: Không cho nước hoa, giấm, chất tẩy cặn hoặc các hóa chất khác vào bàn ủi hơi nước đứng.