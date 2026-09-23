Làm cách nào để tẩy cặn trên Bàn ủi hơi nước đứng Philips/Giải pháp ủi đa năng Philips?

Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Đọc bài viết dưới đây để biết cách tìm số model của Bàn ủi hơi nước đứng Philips/Giải pháp ủi đa năng Philips của bạn và thực hiện đúng quy trình tẩy cặn.
Bàn ủi hơi nước cầm tay:
Để tìm số model của bàn ủi hơi nước cầm tay Philips và thực hiện đúng quy trình tẩy cặn dưới đây, bạn có thể tham khảo Hướng dẫn sử dụng hoặc xem số model bên dưới ngăn chứa nước, ở mặt sau tay cầm hoặc bên dưới đầu bàn ủi (xem các hình ảnh A và B). Ví dụ về số model là: STH7030/10, GC801/10.
Bàn ủi hơi nước trụ đứng:
Để tìm số model của bàn ủi hơi nước trụ đứng Philips và thực hiện quy trình tẩy cặn đúng dưới đây, bạn có thể tham khảo Hướng dẫn sử dụng hoặc xem số model ở phần đế của bàn ủi hơi nước trụ đứng (xem hình C). Ví dụ về số model là: STE3170/80, GC482/27.
Theo thời gian, thiết bị của bạn có thể tích tụ cặn bám. Nước ở khu vực của bạn càng cứng thì tạp chất cặn phát triển và đông đặc càng nhanh. Tẩy cặn Bàn ủi hơi nước đứng Philips 1-2 tháng một lần có thể ngăn chặn các vết bẩn màu nâu, nước màu nâu và rò rỉ. Việc làm sạch thường xuyên sẽ giúp duy trì lượng hơi nước đầu ra ở mức cao nhất và kéo dài tuổi thọ của thiết bị.
Thông tin dưới đây chỉ áp dụng cho: Dòng StyleTouch Pure (GC440, GC442) 8000 (GC800, GC801, GC810).
Lưu ý: Bạn nên tẩy cặn bàn ủi hơi nước đứng khoảng một lần mỗi tháng và thường xuyên hơn nếu nước trong khu vực của bạn rất cứng.
Thông tin dưới đây chỉ áp dụng cho: Dòng 7000 (STH7020, STH7030, STH7040, STH7050, STH7060).
Lưu ý: Khi sử dụng thường xuyên, bạn nên tẩy cặn bàn ủi hơi nước đứng khoảng một lần mỗi tháng và thường xuyên hơn nếu nước trong khu vực của bạn rất cứng.
Thông tin dưới đây chỉ áp dụng cho: Giải pháp ủi đa năng Dòng 8600 (AIS8540) | Giải pháp ủi đa năng Dòng 8000 (GC628, GC629) | ProTouch (GC610, GC612, GC625, GC626, GC627) | ProTouch 2 trong 1 (GC617, GC618).
Nhờ thiết kế động cơ được cấp bằng sáng chế của Philips, bạn không cần phải tẩy cặn cho thiết bị của bạn. Cặn sẽ tự động bong ra và được lưu trữ bên trong đế của thiết bị. Chúng tôi đã thiết kế đặc biệt phần đế này để lưu trữ cặn để bạn không cần phải thực hiện thêm hành động nào.
Bạn có thể ủi bao nhiêu tùy thích, sử dụng nước máy thông thường hoặc nước cất/nước khử khoáng nếu bạn sống ở một khu vực có nước cứng (bạn cũng có thể sử dụng nước khử khoáng 50% pha với nước máy).
Thông tin dưới đây chỉ áp dụng cho: DailyTouch (GC502, GC503, GC504, GC506).
Thông tin dưới đây chỉ áp dụng cho: EasyTouch (GC48x, GC499, GC50x), EasyTouch Plus (GC51x & GC52x), ComfortTouch (GC55x), ComfortTouch Plus (GC558), ComfortTouch Advanced (GC57x), Dòng 3000 (STE31xx).
Thông tin dưới đây chỉ áp dụng cho: CompactTouch (GC410, GC420, GC430).
Lưu ý: Khi sử dụng thường xuyên, bạn nên tẩy cặn bàn ủi hơi nước đứng 2 tuần một lần.
Thông tin trong trang này áp dụng cho số kiểu sản phẩm sau đây: AIS6020/70 , STE3160/30 , AIS8540/80 . Bấm vào đây để hiển thị thêm số lượng sản phẩm ›
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