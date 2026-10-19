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Làm thế nào để lắp ráp máy Philips PowerPro Aqua?

Bạn có thể lắp ráp máy hút bụi Philips PowerPro Aqua theo các bước sau đây:

  1. Tháo chốt vít
  2. Lắp ống vào thân chính
  3. Gắn lại chốt vít (và siết chặt bằng tuốc nơ vít hoặc đồng xu)
  4. Cắm dây nguồn
  5. Cắm phích cắm vào ổ điện
  6. Sạc điện máy hút bụi trong 5 giờ

Xem video dưới đây để biết cách thực hiện:

Thông tin trong trang này áp dụng cho số kiểu sản phẩm sau đây: FC6404/01.

Các câu hỏi thường gặp

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