Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Bạn có thể lắp ráp máy hút bụi Philips PowerPro Aqua theo các bước sau đây:
Xem video dưới đây để biết cách thực hiện:
Thông tin trong trang này áp dụng cho số kiểu sản phẩm sau đây: FC6404/01.
Làm thế nào để lắp ráp máy Philips PowerPro Aqua?
Làm thế nào để làm sạch tấm xốp lọc của PowerPro Aqua?
Khi nào cần làm sạch/thay thế tấm đệm vi sợi của Máy hút bụi Philips?
Tôi có thể thêm nước lau sàn hoặc nước ấm vào ngăn chứa của Máy hút bụi dạng cán Philips không?
Tôi nên sạc máy Philips PowerPro Duo trong bao lâu?
Làm cách nào để thay pin cho Máy hút bụi Philips?
Tôi có thể tìm mã kiểu máy và số sê-ri của Máy hút bụi Philips ở đâu?
Cách vệ sinh chổi quét của Máy hút bụi Philips
Cách vệ sinh ngăn chứa bụi của Máy hút bụi không túi Philips
Cách vệ sinh mặt ngoài của máy Philips PowerPro Duo
Cách vệ sinh ngăn chứa nước của Máy hút bụi ướt Philips
Làm cách nào để làm sạch dải lau của Máy hút bụi ướt Philips?