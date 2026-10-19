Hỗ trợ Philips Làm thế nào để lắp ráp máy Philips PowerPro Aqua?

Bạn có thể lắp ráp máy hút bụi Philips PowerPro Aqua theo các bước sau đây:

Tháo chốt vít Lắp ống vào thân chính Gắn lại chốt vít (và siết chặt bằng tuốc nơ vít hoặc đồng xu) Cắm dây nguồn Cắm phích cắm vào ổ điện Sạc điện máy hút bụi trong 5 giờ

Xem video dưới đây để biết cách thực hiện: