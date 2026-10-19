Hỗ trợ Philips Làm thế nào để làm sạch tấm xốp lọc của PowerPro Aqua?

Bạn có thể làm sạch tấm xốp lọc của máy hút bụi Philips PowerPro Aqua theo cách sau đây:

Tháo tấm xốp lọc Rửa nhẹ bằng nước sạch Vắt ráo nước Để tấm xốp lọc khô trong 24 giờ Lắp tấm xốp lọc vào lại máy hút bụi

Xem video dưới đây để biết cách thực hiện: