Sản phẩmHỗ trợ

Đăng ký ngay để nhận những ưu đãi độc quyền dành riêng cho thành viên.

Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

Trang chủ hỗ trợ

Hỗ trợ Philips

Làm thế nào để làm sạch tấm xốp lọc của PowerPro Aqua?

Bạn có thể làm sạch tấm xốp lọc của máy hút bụi Philips PowerPro Aqua theo cách sau đây:

  1. Tháo tấm xốp lọc
  2. Rửa nhẹ bằng nước sạch
  3. Vắt ráo nước
  4. Để tấm xốp lọc khô trong 24 giờ
  5. Lắp tấm xốp lọc vào lại máy hút bụi

Xem video dưới đây để biết cách thực hiện:

Thông tin trong trang này áp dụng cho số kiểu sản phẩm sau đây: FC6404/01.

Các câu hỏi thường gặp

Liên hệ với Philips

Chúng tôi rất vui lòng giúp đỡ bạn

Vẫn chưa tìm thấy thông tin bạn cần?

Khám phá tất cả các tùy chọn Hỗ trợ của Philips

Trang chủ hỗ trợ